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Лауреатом литературной премии им. Ярослава Сейферта стал философ Мирослав Петршичек

Катерина Айзпурвит
10-12-2019
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Вечером 9 декабря в мэрии Праги представители фонда «Хартия-77» вручили философу Мирославу Петршичеку премию им. Ярослава Сейферта. Награду философ получил за книгу Filosofie en noir, вышедшую в прошлом году в издательстве Karolinum. Публикация посвящена развитию философии после Второй мировой войны и влиянию на нее трагедии Холокоста.

В своем ответном слове Мирослав Петршичек поделился своими размышлениями о соотношении философии, литературы и поэзии. «Фонд Хартия-77» вручает престижную литературную премию, носящую имя нобелевского лауреата – поэта Ярослава Сейферта, с 1986 года.

 
 
 
 
 
 
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