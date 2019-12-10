Лауреатом литературной премии им. Ярослава Сейферта стал философ Мирослав Петршичек

Вечером 9 декабря в мэрии Праги представители фонда «Хартия-77» вручили философу Мирославу Петршичеку премию им. Ярослава Сейферта. Награду философ получил за книгу Filosofie en noir, вышедшую в прошлом году в издательстве Karolinum. Публикация посвящена развитию философии после Второй мировой войны и влиянию на нее трагедии Холокоста.

В своем ответном слове Мирослав Петршичек поделился своими размышлениями о соотношении философии, литературы и поэзии. «Фонд Хартия-77» вручает престижную литературную премию, носящую имя нобелевского лауреата – поэта Ярослава Сейферта, с 1986 года.