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Лауреатом главной премии Чешской академии комиксов стала книга о покушении на Гейдриха

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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Главную премию Чешской академии комиксов получила книга «Параграф II», рассказывающая покушении на Рейнхарда Гейдриха, заместителя протектора Богемии и Моравии. Авторы Иржи Шимачек и Ян Ластомирски выбрали в качестве героя менее известного участника этих драматических событий времен Второй мировой войны - Владимира Петршека.

Священник православного собора свв. Кирилла и Мефодия в Праге, в котором после покушения прятались диверсанты, осуществлял их связь с внешнем миром и был расстрелян гестапо.

За вклад в искусство комикса в Зале славы было увековечено имя Иво Пехара, писавшего в 1970-80 гг. сценарии для комиксов.

 
 
 
 
 
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