Лауреатами премии «Серебряный лучник» стали Ремек и «Александровцы»

Лауреатами премии «Серебряный лучник», которая присуждается за развитие чешско-российских отношений, стали в этом году чехословацкий космонавт Владимир Ремек, а также Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Мероприятие проходит под защитой президента Милоша Земана и Посольства РФ в Праге.
Торжественная церемония вручения премии прошла в здании пражского Клементинума при участии российского посла в Чехии Александра Змеевского.
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