Лауреат Нобелевской премии за литературу Марио Варгас Льоса станет гостем пражского фестиваля

В Чехию впервые приедет выдающийся перуанский прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии за литературу 2010 года Марио Варгас Льоса. Вместе с другими писателями из Латинской Америки он станет гостем ежегодного международного пражского фестиваля литературы и книжной ярмарки «Мир книги».

Наряду с М. В. Льосой, в Праге также представят свое творчество бразильский писатель и журналист Бернарду Карвалью, аргентинский литератор Родриго Фресан, мексиканский писатель и издатель Альваро Энриге и другие яркие латиноамериканские авторы и гости. Фестиваль продлится с 9 по 12 мая, сообщила информагентству ЧТК от имени организаторов фестиваля Михаэла Досталова.