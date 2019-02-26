Лауреат Нобелевской премии за литературу Марио Варгас Льоса станет гостем пражского фестиваля

Лорета Вашкова
26-02-2019
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В Чехию впервые приедет выдающийся перуанский прозаик и драматург, лауреат Нобелевской премии за литературу 2010 года Марио Варгас Льоса. Вместе с другими писателями из Латинской Америки он станет гостем ежегодного международного пражского фестиваля литературы и книжной ярмарки «Мир книги».

Наряду с М. В. Льосой, в Праге также представят свое творчество бразильский писатель и журналист Бернарду Карвалью, аргентинский литератор Родриго Фресан, мексиканский писатель и издатель Альваро Энриге и другие яркие латиноамериканские авторы и гости. Фестиваль продлится с 9 по 12 мая, сообщила информагентству ЧТК от имени организаторов фестиваля Михаэла Досталова.

 
 
 
 
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