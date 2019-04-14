Латыш, перевозивший беженцев, был помещен в СИЗО

Гражданин Латвии, задержанный чешской полицией при попытке перевезти из Румынии в Великобританию группу иракских беженцев, был на основе постановления суда помещен в СИЗО г. Брно.

Полиция остановила 35-летнего латыша в четверг на магистрали D1. В кузове его фургона был обнаружен тайный отсек, где теснились 13 беженцев, в том числе и трое детей. Часть беженцев полиция вернула в Словакию, другие были помещены в отечественные заведения для мигрантов на время, пока не выяснится, подали ли они ранее заявление о предоставлении убежища в другой из стран Евросоюза.