Ладислав Реннер вновь победил в конкурсе на самую красивую открытку Чехии

Фотограф и автор открыток Ладислав Реннер в очередной раз одержал победу в конкурсе на самую красивую открытку Чехии, который проводится в стране уже в 23-й раз. Самую высокую оценку жюри получила почтовая карточка под названием «Окаменевший орган» (Zkamenělé varhany), на которой изображена известная природная достопримечательность на севере страны – Панска скала вблизи Каменицкого Шенова, освещенная лучами низко стоящего солнца.

Конкурс состоялся в рамках выставки туризма в Брно. Здесь же впервые проводился также конкурс на самую красивую открытку Словакии. Лавры победителя достались Maртину Спрушанскому, создавшему впечатляющий фотоснимок Бахледовой долины, расположенной на восток от Высоких Татр.

Организатором конкурса является многолетний пропагандист туризма Maрцел Гетц