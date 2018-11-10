Л. Шафаржова завершит свою карьеру на открытом чемпионате Австралии

Луция (Люси) Шафаржова в субботу сообщила, что завершит свою карьеру в январе на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Победительница четырех турниров Большого шлема в парном разряде, бывшая пятая ракетка мира, озвучила свои планы перед финалом турнира Кубка Федерации в Праге.

«Теннис я люблю по-прежнему, мне будет его не хватать, и я останусь в этой среде, однако я хотела завершить свою карьеру красиво, и теперь для этого пришло время», – призналась на пресс-конференции спортсменка, которая возглавила в прошлом году парный рейтинг WTA.