Л. Шафаржова завершит свою карьеру на открытом чемпионате Австралии

Лорета Вашкова
10-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Луция (Люси) Шафаржова в субботу сообщила, что завершит свою карьеру в январе на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Победительница четырех турниров Большого шлема в парном разряде, бывшая пятая ракетка мира, озвучила свои планы перед финалом турнира Кубка Федерации в Праге.

«Теннис я люблю по-прежнему, мне будет его не хватать, и я останусь в этой среде, однако я хотела завершить свою карьеру красиво, и теперь для этого пришло время», – призналась на пресс-конференции спортсменка, которая возглавила в прошлом году парный рейтинг WTA.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30