Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open, Бердых выбыл из турнира

Лорета Вашкова
20-01-2019
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова в субботу вышла в четвертый круг Открытого чемпионата в Австралии, победив итальянку Камилу Дщорджи.

Петра Квитова в поединке четвертого круга сломила сопротивление 17-летней американки Аманды Анисимовой со счетом 6:2 и 6:1. Поединок длился всего лишь 59 минут. Впервые по прошествии семи лет Квитова сыграет в четвертьфинале турнира, проходящего в Мельбурне.

Томаш Бердых потерпел поражение в 1/8 финала во встрече с Рафаэлем Надалем, которая завершилась со счетом 0:6, 1:6 и 6:7, и выбыл из турнира.

 
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