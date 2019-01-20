Квитова вышла в четвертьфинал Australian Open, Бердых выбыл из турнира

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в субботу вышла в четвертый круг Открытого чемпионата в Австралии, победив итальянку Камилу Дщорджи.

Петра Квитова в поединке четвертого круга сломила сопротивление 17-летней американки Аманды Анисимовой со счетом 6:2 и 6:1. Поединок длился всего лишь 59 минут. Впервые по прошествии семи лет Квитова сыграет в четвертьфинале турнира, проходящего в Мельбурне.

Томаш Бердых потерпел поражение в 1/8 финала во встрече с Рафаэлем Надалем, которая завершилась со счетом 0:6, 1:6 и 6:7, и выбыл из турнира.