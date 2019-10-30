Кутна Гора могла бы принять 26-й международный съезд шахтерских городов

В г. Кутна Гора, историчерский центр которого внесен в список ЮНЕСКО, в 2022 году мог бы состояться 26-й съезд шахтерских городов, в том числе зарубежных. Предложение уже одобрил городской совет, однако по этому вопросу должны проголосовать еще члены местной администрации. Об этом ČTK сообщил староста города Йозеф Виктора.

Мероприятие ежегодно проводится в разных местах, однако Кутна Гора его ни разу не принимала. Первый аналогичный съезд на территории Чехии состоялся в 1997 году в Пршибраме, позже эстафета была передана, к примеру, Соколово, Остраве, Мосту и Гавиржову.

Во встрече текущего года, организованной в Иглаве – она проводилась в стране в 23-й раз – приняло участие около 50 горнодобывающих организаций из Чехии, Германии, Польши и Украины, объединяющих в целом 700 членов.