Кто поможет победить пчел?

В городе Чешские Будейовице, столице Южночешского края, был организован специальный отряд высококвалифицированных пчеловодов. Бригады из пяти профессиональных сотрудников будут выезжать по вызовам, чтобы отлавливать пчелиные рои. Пригласить к себе подобную бригаду сможет каждый, у кого в саду или в огороде поселились незваные гости. Об этом сообщил глава Чешского союза пчеловодов.

Подобная услуга существует и в Праге. Создание филиала в Чешских Будейовицах вызвано увеличением количества пчел в этом регионе. По словам главы Чешского союза пчеловодов, в прошлом году в их центр поступило более десяти звонков: люди жаловались, что у них в огороде появился пчелиный рой и они не знают, что с ним делать. В союзе пчеловодов в Чешских Будейовицах насчитывается 160 специалистов, всего в Южной Чехии около 6000 пчеловодов.