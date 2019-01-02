КС отклонил сенаторскую жалобу

Эва Туречкова
02-01-2019
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Конституционный суд ЧР отклонил жалобу на норму, обязывающую крупные продуктовые сети отдавать часть непроданных пищевых товаров в продовольственные банки. По мнению КС, данная мера соответствует глобальным инициативам, направленным против расточительного использования продуктов питания, помогает беречь окружающую среду и снабжать продовольствием социально-слабый слой населения.

По мнению группы сенаторов, данное обязательство является посягательством на права собственников продуктовых сетей и является специфическим налогом с реализации продовольственных товаров в больших объемах.

 
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