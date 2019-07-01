Крушные Горы могут попасть в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

1 июня чешская делегация отправилась в Баку, где проходит 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для внесения в Список ЮНЕСКО ею будет представлено 22 объекта в регионе Erzgebirge/Крушные Горы. Заявка подготовлена Чешской Республикой совместно с землей Саксония (ФРГ).

Крушные Горы являются регионом с многовековыми традициями разработки горных руд и развития геологии и горного дела; там находятся многочисленные шахты, представляющие исторический интерес.

В ходе сессии Комитета, которая с 30 июня по 10 июля проходит в столице Азербайджана, рассматриваются предложения по внесению в Список всемирного наследия шести природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.