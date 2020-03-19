Крупнейшую партию масок для Чехии доставит в страну украинский «Руслан»

Из Киева в Китай вылетел украинский крупногабаритный лайнер Ан-124 «Руслан», который доставит в Чехию 106 тонн медицинского материала – масок, респираторов и тестов на наличие коронавируса. Информацию в своем аккаунте в Твиттере подтвердил министр обороны Чехии Любомир Метнар. Согласно плану полета, «Руслан» приземлится в Пардубице в субботу.
Чехия в целях снабжения страны медицинским материалом возобновила авиационную связь с Китаем. Разрешение распространяется исключительно на грузовые перевозки.
В четверг утром за первой партией экспресс-тестов на коронавирус в Китай отправился также самолет чешского бюджетного перевозчика Smartwings.Согласно информации чешского издания Lidové noviny, чешский лайнер в Новосибирске ждет разрешения на вылет в Китай.
Самолет компании China Eastern с медицинским материалом прибудет в Чехию в пятницу утром, сообщил глава МВД Ян Гамачек.
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