Архив передач

Крупнейший опен-эйр Чехии из-за коронавируса перенесли на сентябрь

Тимур Кашапов
18-03-2020
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Крупнейший фестиваль Чехии под открытым небом Prague Metronome Festival, который должен был состоятся с 18 по 20 июня, перенесен из-за пандемии коронавируса. По решению организаторов он пройдет с 17 по 19 сентября.

В прошлом году мероприятие посетили более полумиллиона человек. Хедлайнерами 3-го Prague Metronome Festival выступили немецкая группа Kraftwerk, а также британские Primal Scream и Morcheeba.

 
 
 
 
 
 
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