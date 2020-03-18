Крупнейший опен-эйр Чехии из-за коронавируса перенесли на сентябрь

Крупнейший фестиваль Чехии под открытым небом Prague Metronome Festival, который должен был состоятся с 18 по 20 июня, перенесен из-за пандемии коронавируса. По решению организаторов он пройдет с 17 по 19 сентября.

В прошлом году мероприятие посетили более полумиллиона человек. Хедлайнерами 3-го Prague Metronome Festival выступили немецкая группа Kraftwerk, а также британские Primal Scream и Morcheeba.