Крупнейший чешский авиаперевозчик Smartwings сокращает число рейсов по Европе

Крупнейший чешский авиаперевозчик Smartwings, к которому относятся и «Чешские авиалинии» (ČSA) в результате ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса, сокращает число полетов на большинстве европейских направлений, вводит режим экономии и прекращает набор новых сотрудников.

По данным сайта Zdopravy.cz, «Чешские авиалинии», прекратившие полеты в Милан, Болонью и Сеул, отменяют рейсы в Рим на период с 10 марта по 7 апреля. На этот шаг авиакомпания пошла в связи с резким падением спроса – пассажиры сдают билеты или меняют маршрут. В последние дни на посадку не является более половины пассажиров.