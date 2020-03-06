Архив передач

Крупнейший чешский авиаперевозчик Smartwings сокращает число рейсов по Европе

Катерина Айзпурвит
06-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Крупнейший чешский авиаперевозчик Smartwings, к которому относятся и «Чешские авиалинии» (ČSA) в результате ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса, сокращает число полетов на большинстве европейских направлений, вводит режим экономии и прекращает набор новых сотрудников.

По данным сайта Zdopravy.cz, «Чешские авиалинии», прекратившие полеты в Милан, Болонью и Сеул, отменяют рейсы в Рим на период с 10 марта по 7 апреля. На этот шаг авиакомпания пошла в связи с резким падением спроса – пассажиры сдают билеты или меняют маршрут. В последние дни на посадку не является более половины пассажиров.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 