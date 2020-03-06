Крупнейший чешский авиаперевозчик Smartwings сокращает число рейсов по Европе

Крупнейший чешский авиаперевозчик Smartwings, к которому относятся и «Чешские авиалинии» (ČSA) в результате ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса, сокращает число полетов на большинстве европейских направлений, вводит режим экономии и прекращает набор новых сотрудников.
По данным сайта Zdopravy.cz, «Чешские авиалинии», прекратившие полеты в Милан, Болонью и Сеул, отменяют рейсы в Рим на период с 10 марта по 7 апреля. На этот шаг авиакомпания пошла в связи с резким падением спроса – пассажиры сдают билеты или меняют маршрут. В последние дни на посадку не является более половины пассажиров.
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