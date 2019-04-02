Крупнейшей для Европы угрозой чехи считают миграцию, важна для них экология

Эва Туречкова
02-04-2019
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Крупнейшей угрозой для Европы жители Чехии продолжают считать миграцию и исламский радикализм. Такие результаты показал новейший опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR), проведенный в 14 странах Евросоюза, в том числе и в Чешской Республике.

Кроме иммиграции чехи опасаются также коррупции. В то же время, за состояние национальной экономики беспокоятся немногие. Большим сюрпризом для исследователей стал подход европейцев к вопросу, касающемуся глобальных изменений климата. Большинство опрошенных практически во всех исследуемых странах считает, что если взять охрану окружающей среды и экономический рост, то приоритет должен быть у экологии. В Чехии такого мнения придерживаются 62 процента респондентов.

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