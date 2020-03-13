Крупная больница в Брно подверглась кибератаке

Университетская клиника в Брно подверглась кибератаке, все компьютеры учреждения отключены. Эту информацию подтвердил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш. Глава правительства уже обсудил ситуацию с Ярославом Шмидом, главой Национального управления по кибербезопасности и информационной безопасности. По словам представителя больницы Павла Жары, компьютеры не работают также в детском отделении и роддоме. Машины скорой помощи перевозят больных с острыми заболеваниями в другие клиники.

Как отметил Жара, специальная команда врачей, тем не менее, продолжает выезжать на дом для диагностики пациентов на коронавирус. Университетская клиника в Брно занимается диагностикой и анализом образцов с понедельника, 9 марта. В связи с кибератакой образцы будут перенаправляться в Остраву.