Крконоше относятся к наиболее посещаемым заповедникам Европы

Крконошский национальный парк (KRNAP) в 2017 году посетили более 3,6 миллиона человек, которые на его территории провели, в общей сложности, более 11 миллионов дней, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на данные, полученные от мобильных операторов (за вычетом местных жителей и постояльцев). Таким образом, заповедник относится к одному из самых посещаемых национальных парков Европы.

25 процентов приезжих составляют зарубежные туристы. На два и больше дней прибывают лишь 40 процентов посетителей Крконош, большинство – 60 процентов – проводят в горах менее одного дня. Наиболее загруженными в этом плане являются зимние месяцы.

KRNAP был основан в 1963 году. Вместе с польской частью парка, является самой крупной охраняемой природной территорией в Центральной Европе.