Кризисный штаб предложит правительству частично отменить с 14 апреля запрет на выезд за границу Чехии

Центральный кризисный штаб намерен предложить правительству отменить с 14 апреля запрет на выезд за границы Чешской Республики. При этом жители смогут покидать Чехию лишь при наличии веских причин, сообщил председатель кризисного штаба, министр внутренних дел Ян Гамачек, который уточнил, что работать будет всего несколько погранпереходов. «Границы останутся закрытыми, въездные визы мы по-прежнему не выдаем, и по-прежнему действует запрет на въезд в страну иностранцев», – указал Гамачек.

Глава Минздрава Адам Войтех заявил, что если ситуация с распространением эпидемии коронавируса до среды, 8 апреля, кардинально не ухудшится, правительство рассмотрит возможность разрешить работу некоторых торговых точек и открытых спортплощадок. Однако смягчение правил карантина возможно лишь при соблюдении строгих мер безопасности, подчеркнул министр.

12 марта 2020 года правительство Чешской Республики объявило в стране чрезвычайное положение, чтобы помешать распространению коронавируса. В числе других мер был введен запрет на въезд иностранных граждан и выезд граждан Чехии за рубеж, отмена транспортного сообщения с соседними государствами и возобновление пограничного контроля с Австрией и Германией.