Кризисный штаб ЧР создал специализированные экспертные группы

Руководство Центрального кризисного штаба основало несколько специализированных рабочих групп для решения отдельных профессиональных вопросов - по закупке и распространению защитных медицинских изделий, для общения со СМИ и решения проблем медиализации, а также по борьбе с последствиями ЧП. В будущем планируется также создание экономической консультационной группы. Об этом 31 марта сообщил журналистам министр внутренних дел Ян Гамачек, который днем ранее сменил эпидемиолога Романа Примулу на посту главы Центрального кризисного штаба.

По словам Яна Гамачека, совещания рабочих групп будут проводиться раз в неделю по средам, а Центральный кризисный штаб будет собираться ежедневно. В него войдут представители полиции, пожарных, армии, Министерства здравоохранения, Ассоциации регионов и председатели отдельных экспертных рабочих групп.