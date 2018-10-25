Критики президента Милоша Земана пропустят церемонию вручения государственных наград

Тимур Кашапов
25-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Парламентарии, которых президент Чехии Милош Земан не пригласил на церемонию вручения государственных наград, но получившие приглашение на последующий прием, заявили о том, что не придут на мероприятие. Среди них Карел Шварценберг, экс-министр иностранных дел, и бывший спикер Палаты депутатов Мирослава Немцова. В открытом письме главе государства Немцова отметила, что Земан не пригласил только тех, кто критически оценивают его работу на высшем государственном посту.

Не согласилось с действиями администрации президента и руководство Палаты депутатов. Ее спикер Радек Вондрачек потребовал исправить ситуацию. Согласно имеющейся информации, три депутата из 200 не получили приглашения. В этой связи оппозиционные партии планируют провести собственные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею образования Чехословакии.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 