Критики президента Милоша Земана пропустят церемонию вручения государственных наград

Парламентарии, которых президент Чехии Милош Земан не пригласил на церемонию вручения государственных наград, но получившие приглашение на последующий прием, заявили о том, что не придут на мероприятие. Среди них Карел Шварценберг, экс-министр иностранных дел, и бывший спикер Палаты депутатов Мирослава Немцова. В открытом письме главе государства Немцова отметила, что Земан не пригласил только тех, кто критически оценивают его работу на высшем государственном посту.

Не согласилось с действиями администрации президента и руководство Палаты депутатов. Ее спикер Радек Вондрачек потребовал исправить ситуацию. Согласно имеющейся информации, три депутата из 200 не получили приглашения. В этой связи оппозиционные партии планируют провести собственные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею образования Чехословакии.