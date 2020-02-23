Кран-Монтана: Ледецка завоевала в альпийской комбинации бронзу

Чешская горнолыжница Эстер Ледецка завоевала бронзу в альпийской комбинации Кубка мира в швейцарском курорте Кран-Монтана.

Победительницей соревнования стала итальянка Федерика Бриньоне, от которой Ледецка отстала на неполных две секунды. Второе место заняла представительница Австрии Франциска Гритч. Это - третья медаль Кубка мира в карьере Ледецкой.