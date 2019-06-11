Кралово-Градецкий край вновь выбран лучшим местом для проживания в Чехии

Как показало исследование, проведенное в рамках проекта «Город для жизни», лучшим местом для проживания в Чехии в 2019 году, как и годом раньше, стал Кралово-Градецкий край. На втором месте – Южно-Чешский, на третьем – Злинский. В 2018 году Злинский край оказался на втором месте, на третьем – Прага. В замыкающих список значится Устецкий край.

Результаты исследования, проведенного агентством Datank, обнародованы во вторник, 11 июня. В исследовании приняло участие 1250 человек из всех регионов. Во внимание принимались такие категории как уровень медицинского и социального облуживания в местах проживания, развитие инфраструктуры, безопасность, хорошие условия для развития детей и их опеки, сообщили авторы исследования.