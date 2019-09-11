Косово отменило участие своего вице-премьера в саммите Вышеградской четверки в Праге

Как подтвердили изданию Deník N источники в МИД Чехии, Косово отменило участие своего вице-премьера в саммите Вышеградской четверки. Встреча членов V4 – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии пройдет 12 сентября в Праге в расширенном составе – при участии стран Западных Балкан.

Как отмечает издание, вице-премьер Косово отказался от присутствия на саммите после того как президент Чехии Милош Земан, совершающий официальный визит в Сербию, заявил, что «Косово не относится к сообществу демократических стран». Глава Чешской Республики также сообщил, что рассмотрит с высшими государственными представителями вопрос об отзыве признания самостоятельности Косово.