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Коронавирусом заразился врач в Оломоуце, 15 коллег на карантине

Эва Туречкова
14-03-2020
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Коронавирусом заразился также один врач отделения реанимации больницы г. Оломоуц, из-за чего пришлось отправить на карантин 15 врачей, сообщил директор больницы Роман Гавлик. Работники больницы обзванивают пациентов, которые были с указанными врачами в контакте. Больной врач неделю назад вернулся из отпуска в Греции – неизвестно, заразился ли он там, по дороге домой или в самой Чехии.

Covid-19 обнаружен также у доктора в Бржецлави. На 16 часов субботы в Чехии 175 подтвержденных случаев коронавируса, у 2 пациентов не выявлен источник заболевания. Среди зараженных числится и гражданин Чехии, находящийся во Вьетнаме.

По сообщению министра здравоохранения Адама Войтеха, в Чехии не хватает миллиона медицинских масок.

 
 
 
 
 
 
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