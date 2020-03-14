Коронавирусом заразился врач в Оломоуце, 15 коллег на карантине

Коронавирусом заразился также один врач отделения реанимации больницы г. Оломоуц, из-за чего пришлось отправить на карантин 15 врачей, сообщил директор больницы Роман Гавлик. Работники больницы обзванивают пациентов, которые были с указанными врачами в контакте. Больной врач неделю назад вернулся из отпуска в Греции – неизвестно, заразился ли он там, по дороге домой или в самой Чехии.
Covid-19 обнаружен также у доктора в Бржецлави. На 16 часов субботы в Чехии 175 подтвержденных случаев коронавируса, у 2 пациентов не выявлен источник заболевания. Среди зараженных числится и гражданин Чехии, находящийся во Вьетнаме.
По сообщению министра здравоохранения Адама Войтеха, в Чехии не хватает миллиона медицинских масок.
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