Архив передач

Коронавирусом в Чехии заразились около 1500 человек

Лорета Вашкова
25-03-2020
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Согласно уточненным к утру среды данным на сайте Минздрава, число граждан с диагностированным заболеванием Covid-19 в Чехии достигло 1497 человек. Десять пациентов выздоровели, трое скончались.

Во вторник было выявлено 185 новых случаев заражения, что представляет собой наиболее резкое увеличение показателя с начала распространения эпидемии. Одновременно лаборатории провели самое большое количество тестов на наличие нового коронавируса – 3000 человек. В целом в стране были обследованы 22600 граждан.

Во вторник министерство сообщило о выздоровлении троих человек и двух летальных исходах из-за коронавируса. Все умершие с диагнозом Covid-19 также страдали от других серьезных заболеваний.

Третьим пациентом из числа скончавшихся была женщина 1949 года рождения, госпитализированная из-за легочного заболевания с 22 марта во Всеобщую факультетскую больницу (VFN). Вторым пациентом был 45-летний онкобольной из Гавиржова, находившийся на поздней стадии болезни.

Лорета Вашкова
25-03-2020
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