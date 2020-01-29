Коронавирус у туриста из Китая, госпитализированного в пражскую больницу, не подтвердился

Тесты не выявили наличие коронавируса в организме китайского туриста, который 28 января был госпитализирован в пражскую больницу «На Буловце» со схожими симптомами. Агентству ЧТК об этом сообщила пресс-секретарь госпиталя Симона Краутова.

В больницу пациент был доставлен вместе с пятью членами той же туристической группы. Соотечественники пациента были отпущены сразу, а ему были проведены соответствующие анализы, результаты которых стали известны спустя несколько часов. На данный момент ни одного случая заражения китайским коронавирусом в Чехии выявлено не было.

В настоящее время число зараженных в КНР составляет более 6000 человек. Скончалось более 100. В Европе вирус обнаружен во Франции и Германии, где в Баварии зафиксировано четыре случая заражения людей, не посещавших Китай.