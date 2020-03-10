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Коронавирус: с 11 марта в Чехии закрываются все школы и вузы

Эва Туречкова
10-03-2020 oбновлено
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Совет безопасности Чехии принял решение, начиная со среды 11 марта, закрыть в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции все начальные и средние школы, а также училища, вузы и университеты. Мера коснется 1,7 млн учащихся и студентов. Детские сады будут работать в обычном режиме. Информацию анонсировал премьер Андрей Бабиш. С официальным заявлением выступил министр здравоохранения Адам Войтех.

В Чехии подтвержден первый случай заражения, у которого не удалось выявить источник инфекции. Заболевший - пражский таксист.

Начиная со вторника, с 18:00, запрещены все общественные мероприятия численностью более 100 человек. Постановление касается театральных, музыкальных и других культурных представлений, показов кино, а также спортивных акций и религиозных собраний, за исключением заседаниий органов власти и судов.

 
 
 
 
 
 
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