Коронавирус: с 11 марта в Чехии закрываются все начальные и средние школы

Совет безопасности Чехии принял решение, начиная со среды 11 марта, закрыть в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции все начальные и средние школы, а также училища. Детские сады будут работать в обычном режиме. Информацию анонсировал премьер Андрей Бабиш. С официальным заявлением выступил министр здравоохранения Адам Войтех.

Университеты и вузы принимают решение самостоятельно. Со среды закроется Технический университет Брно (VUT), заявило руководство VUT. Профилактическая мера коснется 19 тысяч студентов. Закрывается также Карлов университет и Университет обороны Брно.

В Чехии подтвержден первый случай заражения, у которого не удалось выявить источник инфекции. Заболевший - пражский таксист.

Начиная со вторника, с 18:00, запрещены все общественные мероприятия численностью более 100 человек. Постановление касается театральных, музыкальных и других культурных представлений, показов кино, а также спортивных акций и религиозных собраний, за исключением заседаниий органов власти и судов.