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Коронавирус: Правительство закрыло большинство магазинов и ресторанов

Эва Туречкова
14-03-2020
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Правительство Чехии в целях воспрепятствовать массовому распространению в стране коронавируса SARS CoV-2 приняло решение закрыть большинство магазинов. Мера вступила в силу в субботу 14 марта в 6 часов утра.

С 14 марта 2020 года, 6 часов утра запрещена розничная торговля и предоставление услуг, за исключением продовольственных магазинов, магазинов электроники и вычислительной техники, заправочных станций, магазинов, торгующих предметами гигиены и санитарными средствами.

Открытыми остаются аптеки, зоомагазины,магазины оптики, химчистки. Разрешена продажа газет и журналов, табачных изделий.

Онлайн продажа в сети Интернет также разрешена.

Далее, с утра субботы запрещено присутствие общественности в заведениях общественного питания. Столовые на отдельных предприятиях продолжают работать.

Закрылись также все рестораны, расположенные в торговых центрах площадью более 5000 кв.м. и казино.

 
 
 
 
 
 
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