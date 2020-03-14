Коронавирус: Правительство закрыло большинство магазинов и ресторанов

Правительство Чехии в целях воспрепятствовать массовому распространению в стране коронавируса SARS CoV-2 приняло решение закрыть большинство магазинов. Мера вступила в силу в субботу 14 марта в 6 часов утра.
С 14 марта 2020 года, 6 часов утра запрещена розничная торговля и предоставление услуг, за исключением продовольственных магазинов, магазинов электроники и вычислительной техники, заправочных станций, магазинов, торгующих предметами гигиены и санитарными средствами.
Открытыми остаются аптеки, зоомагазины,магазины оптики, химчистки. Разрешена продажа газет и журналов, табачных изделий.
Онлайн продажа в сети Интернет также разрешена.
Далее, с утра субботы запрещено присутствие общественности в заведениях общественного питания. Столовые на отдельных предприятиях продолжают работать.
Закрылись также все рестораны, расположенные в торговых центрах площадью более 5000 кв.м. и казино.
Коронавирус постепенно проникает в чешские регионы
Covid-19: в Чехии введено чрезвычайное положение
Covid-19: Чехия приняла беспрецедентные меры
Тестирование на коронавирус в Чехии будут проводить всем гражданам, получившим рекомендацию врачей
Чехия закрывается от COVID-19. Чрезвычайное положение: что, где, куда