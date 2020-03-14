Коронавирус: Правительство закрыло большинство магазинов и ресторанов

Правительство Чехии в целях воспрепятствовать массовому распространению в стране коронавируса SARS CoV-2 приняло решение закрыть большинство магазинов. Мера вступила в силу в субботу 14 марта в 6 часов утра.

С 14 марта 2020 года, 6 часов утра запрещена розничная торговля и предоставление услуг, за исключением продовольственных магазинов, магазинов электроники и вычислительной техники, заправочных станций, магазинов, торгующих предметами гигиены и санитарными средствами.

Открытыми остаются аптеки, зоомагазины,магазины оптики, химчистки. Разрешена продажа газет и журналов, табачных изделий.

Онлайн продажа в сети Интернет также разрешена.

Далее, с утра субботы запрещено присутствие общественности в заведениях общественного питания. Столовые на отдельных предприятиях продолжают работать.

Закрылись также все рестораны, расположенные в торговых центрах площадью более 5000 кв.м. и казино.