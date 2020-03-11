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Коронавирус постепенно проникает в чешские регионы

Антон Каймаков
11-03-2020
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Общее количество зараженных коронавирусом чешских граждан постепенно увеличивается. К утру 11 марта в Чехии было зарегистрировано 64 случая инфицирования. О первом заражении сообщила администрация Пльзеньского края. Санитарные врачи в настоящее время пытаются выявить людей, с которыми заболевший контактировал.

В течение последних 24 часов общее количество инфицированных COVID-19 граждан увеличилось на два десятка человек, еще утром вторника санитарные врачи сообщали лишь о 40 заболевших. Первые случаи распространения инфекции уже были зарегистрированы в Оломоуцком и Пардубицком краях, а также в Крае Высочина. Более всего заболевших в Праге, ни один из пациентов еще не выздоровел, заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

 
 
 
 
 
 
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