Коронавирус: Чехия вводит выборочный скрининг пассажиров во всех аэропортах

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения «международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», начиная с пятницы, информационная кампания в аэропортах и выборочный скрининг прибывающих в Чехию пассажиров будет проводиться во всех воздушных гаванях страны.
До настоящего времени защитные меры проводились только в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела.
На сегодняшний день, в Китае и двух десятках других государств опасной коронавирусной инфекцией заразилось свыше восьми тысяч человек, более 170 пациентов скончались. В Чехии пока коронавирус не выявлен.
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