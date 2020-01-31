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Коронавирус: Чехия вводит выборочный скрининг пассажиров во всех аэропортах

Эва Туречкова
31-01-2020
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В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения «международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», начиная с пятницы, информационная кампания в аэропортах и выборочный скрининг прибывающих в Чехию пассажиров будет проводиться во всех воздушных гаванях страны.

До настоящего времени защитные меры проводились только в пражском аэропорту им. Вацлава Гавела.

На сегодняшний день, в Китае и двух десятках других государств опасной коронавирусной инфекцией заразилось свыше восьми тысяч человек, более 170 пациентов скончались. В Чехии пока коронавирус не выявлен.

 
 
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