Корнавирусный кризис поставил под угрозу инвестиционные проекты

Краевые администрации, а также муниципалитеты городов и сел на поддержку индивидуальных предпринимателей и малых фирм, по решению правительства, должны будут из своих бюджетов выделить 15 миллиардов крон (555,6 миллиона евро) – 11 млрд крон предоставят города и села, 4 млрд перечислят краевые бюджеты. Незапланированные финансовые вложения являются результатом эпидемии коронавируса, заставившей предпринимателей и фирмы серьезно ограничить или же приостановить свою деятельность.

Администрации краев страны, городов и сел, таким образом, чтобы найти необходимые средства, будут вынуждены отсрочить реализацию части своих инвестиционных проектов. Неожиданные финансовые вложения в поддержку предпринимательской сферы, например, лишат Прагу еще 3,2 миллиарда крон (118,5 миллиона евро). Этих денег бы хватило на строительство 900 двухкомнатных квартир, осуществления ремонта 100 километров автодорог или же на строительство и полное оснащение 10 новых школ. Общая сумма потерь Праги из-за эпидемии коронавируса, предполагает мэр чешской столицы Зденек Гржиб, может составить около 12 миллиардов крон (444,4 миллиона евро).

Правительство Чехии, возглавляемое премьером Андреем Бабишом, обещает краевым, городским и сельским администрациям предоставление дотаций из государственного бюджета.