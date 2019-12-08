Архив передач

Корейская компания станет новым владельцем Škoda JS

Лорета Вашкова
08-12-2019
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Южнокорейский конгломерат Korea Heavy Industry & Development покупает у российского «Газпромбанка» поставщика ядерных технологий Škoda JS. Об этом сообщает газета Hospodářské noviny. По информации издания, стоимость сделки составит «несколько сотен миллионов евро».

При этом представители Škoda JS заявили, что им ничего неизвестно о запланированной смене владельца. Российская сторона пока не комментирует предстоящую сделку.

 
 
 
 
 
 
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