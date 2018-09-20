Korea Hydro & Nuclear Power стала спонсором чешского хоккейного клуба «Горацкая Славия»

Корейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) стала генеральным спонсором хоккейного клуба «Горацкая Славия». Соответствующий договор, который рассчитан на один год, подписали президент KHNP Чон Чжэхун и генеральный директор хоккейного клуба Карел Чапек. Документ также предусматривает переименование ледового дворца, где проводит свои матчи «Горацкая Славия», в KHNP Arena.

KHNP является крупнейшей электроэнергетической компанией, которая производит около 32% от суммарного производства электроэнергии в Южной Корее. KHNP является владельцем и эксплуатирующей организацией 24 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью 21 716 МВт. Кроме того, ей принадлежат 6 атомных энергоблоков на стадии строительства, компания планирует построить дополнительные 4 единицы в Корее.