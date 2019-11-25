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Контрольное управление выявило недостатки в финансовой отчетности Минкульта

Эва Туречкова
25-11-2019
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В финансовой отчетности Министерства культуры за 2018 г. были выявлены недостатки на общую сумму 2,7 млрд крон. По сообщению Высшего контрольного управления Чехии (NKÚ), ошибки были найдены главным образом в отчетах по реконструкции Национального театра и здания Государственной оперы.

В указанное время Минкульт возглавляли Илья Шмид (от ANO) и Антонин Станек (смены которого добивалась социал-демократическая партия несколько месяцев).

По заявлению Высшего контрольного управления, министерство также нарушило свои обязанности, оплатив 108 тысяч крон за повышение квалификации одного из работников ведомства, так как договор был опубликован в соответствующем регистре уже после выплаты указанной суммы.

 
 
 
 
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