Контрольное управление: Подготовка документации для прокладки дорог длится в Чехии 12 лет

Наивысшее контрольное управление страны, изучив документацию модернизированных чешских дорог первой категории за период с 2013 по 2018 год, констатировало, что средний срок подготовки прокладки транспортных магистралей в стране составляет 12 лет. Установленные временные рамки подготовки необходимой документации удалось соблюсти лишь в 20% случаев. Проволочки связаны с трудностями получения разрешений на строительство, изменениями территориальных планов и выкупом необходимых для строительства земельных участков. Лишь в некоторых случаях на сроках прокладки автотранспортных коммуникаций отразилась нехватка средств.