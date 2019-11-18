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Контрольное управление: Подготовка документации для прокладки дорог длится в Чехии 12 лет

Антон Каймаков
18-11-2019
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Наивысшее контрольное управление страны, изучив документацию модернизированных чешских дорог первой категории за период с 2013 по 2018 год, констатировало, что средний срок подготовки прокладки транспортных магистралей в стране составляет 12 лет. Установленные временные рамки подготовки необходимой документации удалось соблюсти лишь в 20% случаев. Проволочки связаны с трудностями получения разрешений на строительство, изменениями территориальных планов и выкупом необходимых для строительства земельных участков. Лишь в некоторых случаях на сроках прокладки автотранспортных коммуникаций отразилась нехватка средств.

 
 
 
 
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