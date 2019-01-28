Контрольное управление Чехии: Соблюдение лимитов по выбросу вредных веществ под угрозой

Наивысшее контрольное управление предупреждает, что Чехия может не соблюсти нормы по выбросы вредных веществ в атмосферу. Согласно данным обязательствам, установленные нормы должны быть достигнуты к 2020 году. Проблема в том, что стране не удается внедрять необходимые меры по ограничению выбросов. Недостатки Наивысшее контрольное управление видит также в том, что нет данных об эффективности программ по улучшению состояния атмосферы, дотируемых из государственного бюджета.

Всего, согласно принятым на себя обязательствам, Чехия до 2020 года должна внедрить 23 меры по снижению уровня загрязнения воздуха. В настоящее время невыполненными остаются 7 из них.