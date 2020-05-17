Контроль на границах с Чехией, возможно, будет снят раньше 13 июня

Правительство в понедельник рассмотрит режим пересечения границ с Германией и Австрией и обсудит возможность снятия некоторых ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса COVID-19, раньше запланированного срока, то есть ранее 13 июня.
Об этом в телевизионной программе «Чешского Телевидения» 17 мая информировал вице-премьер и глава Министерства внутренних дел ЧР Ян Гамачек.
В настоящее время действует правило, согласно которому пересечение границы возможно лишь через некоторые пограничные пункты даже после окончания режима ЧП к полуночи воскресенья, сообщает информагентство ЧТК.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу