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Контроль на границах с Чехией, возможно, будет снят раньше 13 июня

Лорета Вашкова
17-05-2020
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Правительство в понедельник рассмотрит режим пересечения границ с Германией и Австрией и обсудит возможность снятия некоторых ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса COVID-19, раньше запланированного срока, то есть ранее 13 июня.

Об этом в телевизионной программе «Чешского Телевидения» 17 мая информировал вице-премьер и глава Министерства внутренних дел ЧР Ян Гамачек.

В настоящее время действует правило, согласно которому пересечение границы возможно лишь через некоторые пограничные пункты даже после окончания режима ЧП к полуночи воскресенья, сообщает информагентство ЧТК.

 
 
 
 
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