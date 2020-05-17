Контроль на границах с Чехией, возможно, будет снят раньше 13 июня

Правительство в понедельник рассмотрит режим пересечения границ с Германией и Австрией и обсудит возможность снятия некоторых ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса COVID-19, раньше запланированного срока, то есть ранее 13 июня.

Об этом в телевизионной программе «Чешского Телевидения» 17 мая информировал вице-премьер и глава Министерства внутренних дел ЧР Ян Гамачек.

В настоящее время действует правило, согласно которому пересечение границы возможно лишь через некоторые пограничные пункты даже после окончания режима ЧП к полуночи воскресенья, сообщает информагентство ЧТК.