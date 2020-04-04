Архив передач

Консультационная группа Милоша Земана обсуждает в Ланах ситуацию вокруг коронавируса

Лорета Вашкова
04-04-2020 oбновлено
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В загородной резиденции главы Чехии в Ланах в субботу, 4 апреля, проходит совещание консультационной группы президента Милоша Земана, в ходе которого обсуждается ситуация вокруг эпидемии коронавируса и анализируется эффективность принятых правительством чрезвычайных мер.

М. Земан пригласил принять участие в совещании министров внутренних дел и обороны Яна Гамачека и Владимира Метнара, а также главу Президиума Полиции Чешской Республики Яна Швейдара. Президент и его советники, как сообщил глава Минобороны и МВД, «выразили поддержку в связи с принятыми в стране мерами и удовлетворенность ходом их осуществления». Начатое дело, констатировали министры, следует продолжить и выдержать до (победного) конца. Совещание завершится предположительно во второй половине дня.

 
 
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