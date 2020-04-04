Консультационная группа Милоша Земана обсудила в Ланах ситуацию вокруг коронавируса

В загородной резиденции главы Чехии в Ланах в субботу, 4 апреля, состоялось совещание консультационной группы президента Милоша Земана, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг эпидемии коронавируса и анализировалась эффективность принятых правительством чрезвычайных мер.

"В ближайшее время принципиальных перемен в рамках введенного в стране ЧП с целью борьбы с коронавирусом ожидать не стоит, сообщил министр внутренних дел Ян Гамачек после встречи с президентом. Более конкретные рекомендации по итогам встречи озвучены не были. „Главные дебаты касались того, как сбалансировать чрезвычайные карантинные меры и ограничения, затронувшие сферу экономики. Это будет борьба аргументов в ходе дебатов, которые нам предстоит провести с представителями кабинета министров", сказал Гамачек.

М. Земан пригласил принять участие в совещании министров внутренних дел и обороны Яна Гамачека и Лубомира Метнара, а также главу Президиума Полиции Чешской Республики Яна Швейдара. Президент и его советники, как сообщил глава Минобороны и МВД, «выразили поддержку в связи с принятыми в стране мерами и удовлетворенность ходом их осуществления». Глава Минобороны сообщил, что М. Земан детально интересовался проектом "умного карантина". Начатое дело, констатировали министры, следует, не уснув на лаврах, продолжить и выдержать до (победного) конца.

Президент Mилош Земан с момента появления в Чехии первых случаев коронавируса в начале марта выступил перед народом лишь один раз в телеэфире телеканала Prima.