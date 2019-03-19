Консульство в Манчестере поможет чешским гражданам после «Брексита»

Антон Каймаков
19-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава МИД Томаш Петршичек открыл консульство Чешской Республики в Манчестере. Представительство призвано оказывать необходимую помощь чешским гражданам и фирмам в период выхода Великобритании из Европейского союза. Манчестер является важной промышленной областью, где сосредоточены научные и инновационные центры. Открытие нового дипломатического представительства, подчеркнул Петршичек, принесет пользу чешским гражданам, проживающим в северной части Англии.

В Великобритании в настоящее время проживает около 100 тысяч чехов.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 