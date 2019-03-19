Консульство в Манчестере поможет чешским гражданам после «Брексита»

Глава МИД Томаш Петршичек открыл консульство Чешской Республики в Манчестере. Представительство призвано оказывать необходимую помощь чешским гражданам и фирмам в период выхода Великобритании из Европейского союза. Манчестер является важной промышленной областью, где сосредоточены научные и инновационные центры. Открытие нового дипломатического представительства, подчеркнул Петршичек, принесет пользу чешским гражданам, проживающим в северной части Англии.

В Великобритании в настоящее время проживает около 100 тысяч чехов.