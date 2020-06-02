Консульский отдел посольства Чехии в Киеве частично возобновил прием заявлений на визы

Как сообщает на своем сайте посольство Чешской Республики в Украине, консульский отдел в Киеве с 1 июня возобновил прием заявок на выдачу виз определенного типа. Консульство принимает заявления на долгосрочные визы сроком свыше 90 дней и получение вида на жительство. В настоящий момент визы будут выдаваться сезонным работникам, высококвалифицированным специалистам, сотрудникам социальной сферы, студентам, несовершеннолетним детям и супругам, направляющимся в Чехию для воссоединения семьи, лицам, направляющимся в Чехию с целью проведения научных исследований и некоторым другим категориям. Консульство принимает не более 100 заявлений в неделю.

С 3 июня возобновят работу чешские визовые центры в Харькове, Днепре и Одессе. Ранее частично возобновило свою деятельность консульство Чехии во Львове. Когда визовое обслуживание граждан Украины в диппредставительствах Чехии возобновится в полном объеме, не сообщается.

Консульский отдел в Киеве призывает строго соблюдать гигиенические правила, направленные на борьбу с эпидемией, включая социальную дистанцию между людьми. В помещение может входить лишь тот, кто заранее прошел регистрацию. Перед зданием посетителям измеряют температуру; внутри они должны находиться в маске и перчатках. Запрещается подавать документы в пластиковых папках, за исключением ламинированных.