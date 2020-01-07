Конституционный суд займется проблемой увеличения пособия по уходу за детьми. Жалобу готовят христианские демократы

Право родителей, воспитывающих детей младше четырех лет, на увеличенное пособие по уходу за детьми будут отстаивать христианские демократы. Партия готовит соответствующую конституционную жалобу.

Согласно решению Минфина, в 2020 году выплаты увеличенного пособия в объеме 300 тысяч крон (11,7 тысячи евро) не дождутся семьи, которые к концу 2019 года уже успели получить государственную поддержку по старым правилам в размере 220 тысяч крон (8,6 тысячи евро). Христианские демократы считают это дискриминацией.

Минфин свою позицию объясняет тем, что в бюджете 2020 года нет средств на дополнительные выплаты пособий по уходу за детьми всем семьям, воспитывающим детей младше 4 лет. Для реализации сплошных выплат понадобится еще 2,6 миллиарда крон (102 миллиона евро).