Конституционный суд Словакии вернул дело Андрея Бабиша на новое рассмотрение

Словацкой системе правосудия вновь придется рассмотреть жалобу премьер-министра ЧР Андрея Бабиша в связи необоснованным, по его мнению, указанием его имени в числе агентов госбезопасности (StB) времен социализма. Такой вердикт вынес Конституционный суд Словакии.

КС признал, что в ходе рассмотрения дела были нарушены права Андрея Бабиша, а также отменил два предыдущих вердикта Областного суда в Братиславе и Верховного суда Словакии. «Дело возвращается в областной суд для дальнейшего разбирательства», - заявила пресс-секретарь КС Словакии Мартина Ференцова. По ее словам, словацкое правосудие в течение двух месяцев должно выплатить чешскому премьеру 598 евро.

Согласно архивным документам, Андрей Бабиш в 1980 году стал информатором StB, а спустя два года якобы стал сотрудничать с госбезопасностью в качестве агента под кодовым именем Буреш, которого курировал старший лейтенант Юлиус Шуман. Последний, однако, опроверг данную информацию в ходе судебного слушания в окружном суде Братиславы.

Дело пересматривалось после принятого в 2017 году решения Конституционного суда Словакии, который вынес решение в пользу Института памяти народа (ÚPN). Ранее краевой и Верховный суд Словакии приняли сторону Андрея Бабиша.