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Конституционный суд признал требование отменить некоторые положения закона о конфликте интересов необоснованными

Тимур Кашапов
18-02-2020
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Конституционный суд Чехии отказался удовлетворить требование президента Милоша Земана и группы депутатов отменить ряд положений закона о конфликте интересов. По словам судьи Яна Филипа, возражения против его отдельных положений являются необоснованными, законодательство является достаточно общим и ограничивает, помимо премьер-министра Андрея Бабиша, тысячи других должностных лиц.

Напомним, в 2017 году Милош Земан наложил вето на закон о конфликте интересов, который, по его мнению, противоречит конституции страны. Закон (так называемый «Lex Бабиш») призван ограничивать предпринимательскую деятельность членов правительства, а также запрещает политикам получать дотации, государственные заказы и инвестиции, а членам правительства – владеть СМИ.

 
 
 
 
 
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