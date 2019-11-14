Конституционный суд отменил сбор за подачу жалобы в Антимонопольный комитет

В среду, 13 ноября, Конституционный суд ЧР принял решение об отмене сбора за подачу жалобы в Антимонопольный комитет на нарушение законодательства и подозрительные результаты государственных тендеров. Пошлина составляла 10 тыс. крон (370 евро). Соответствующий иск в КС подала неправительственная организация Transparency International.

По мнению суда, существовавшая норма вводила плату за реализацию государством закрепленных в законе действий. Абсурдность сбора в полной мере отражалась и в том факте, что ни государственные органы, ни местные органы власти от нее освобождены не были, пояснили в КС.