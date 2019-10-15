Конституционный суд отменил налогообложение церковных реституций

Конституционный суд Чешской Республики вынес решение по делу об отмене налога на финансовую компенсацию в церковных реституциях, отменив дополнительное налогообложение.Напомним, что в апреле текущего года парламентом Чешской Республики была принята поправка к закону, обязывающему церковные организации платить налоги с денежных сумм, выплаченных им государством в качестве компенсации за имущество,причитающееся им в рамках возвращения конфискованной собственности. Законопроект подготовило правящее движение ANO совместно с партией социал-демократов при поддержке компартии и движения Свобода и прямая демократия (SPD). Позже законопроект был обжалован в Конституционном суде.

По мнению некоторых оппозиционных партий, скорость, с которой Конституционный суд принял решение об отмене налогообложения церковных реституций, показывает, что этот вопрос вполне ясен. Об этом в комментарии для прессы заявил председатель парламентского комитета по конституционному праву Марек Бенда (от гражданско-демократической партии). Заместитель главы движения TОР-09 Мирослав Калоусек на пленарном заседании Палаты депутатов подчеркнул, что попытка ввести подобный налог — это позор.

Представители коммунистической партии заявили, что они уважают решение Конституционного суда об отмене налогообложения церковных реституций, однако считают, что данное решение несправедливо и игнорирует интересы простых граждан. Глава парламентской фракции компартии Павел Ковачик заявил, что они будут рассматривать дальнейшие возможные шаги в отношении налогообложения церковных реституций и, возможно, для решения этой проблемы будут вынуждены обратиться юридические органы ЕС.