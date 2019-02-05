Конституционный суд обязал суд Праги немедленно вынести решение по делу о покрытии страховкой лечебной конопли

Городской суд Праги должен немедленно вынести вердикт по иску пациентки, которая требует от Всеобщей медицинской страховой компании (VZP) покрытия расходов по приобретению ею лечебной конопли. Такое решение принял Конституционный суд, указавший на затягивание процесса.

Истица страдает рассеянным склерозом и не может обходиться без посторонней помощи. Снижение боли ей приносят только ингаляции из лечебной конопли. Страховая компания отказывается оплачивать приобретение этого вещества больной, которой приходится тратить на его закупку десятки тысяч крон в месяц из собственных средств. В 2016 году ее прошение о покрытии расходов в рамках медицинской страховки была отклонено, и пациентка подала на компанию VZP в суд.