Конституционный суд обязал пересматривать законность ограничения свободы задержанных иностранцев

Конституционный суд Чешской Республики удовлетворил требование группы сенаторов и отменил часть Закона «О предоставлении убежища и правилах пребывания иностранцев на территории страны». На основании ныне аннулированных статей чешские суды прекращали рассмотрение жалоб иностранных граждан на незаконное содержание под стражей, если авторы поденных жалоб были уже освобождены или же покинули пределы чешского государства. Завершение рассмотрения всех поступивших жалоб необходимо с точки зрения осуществления общественного контроля над деятельностью исполнительной власти, подчеркнул член Конституционного суда Людвик Давид.

Отменив часть Закона «О предоставлении убежища и правилах пребывания иностранцев на территории страны», Конституционный суд также обязал завершать делопроизводство по заявлениям иностранцев, ходатайствующих о предоставлении им права на временное или постоянное проживание, даже если они находились в Чехии нелегально или же были официально выдворены из страны.